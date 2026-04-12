Китайские рабочие вышли на протестный марш в Комсомольске-на-Амуре 32 12.04.2026, 21:49

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Они долгое время не получали зарплату.

Китайские рабочие нефтезавода прошли протестным маршем по улицам российского Комсомольска-на-Амуре. По их утверждению, они долгое время не получали зарплату, пишет nemoskva.net.

В руках рабочих были плакаты на китайском и русском языках: «Сечин, помогите!», «Путин, помогите!».

Китайские рабочие вышли на протестный марш в Комсомольске-на-Амуре



Отчаявшиеся рабочие вышли на митинг с призывами к Кремлю вмешаться в беспредел на нефтезаводе:https://t.co/b8RupI2tJg pic.twitter.com/P400gLtAQS — Сharter97.org (@charter_97) April 12, 2026

На встречу с протестующими в срочном порядке выехал мэр города Дмитрий Заплутаев.

«Целью их акции стало привлечении внимания к ситуации с невыплатой зарплаты. Администрация города и правоохранительные органы ведут переговоры с китайскими рабочими. Я выехал на нефтезавод для проведения встречи с руководством завода и подрядчиком», — заявил глава города.

Как долго рабочим не выплачивают зарплату, не уточняется. Силовики китайских рабочих не задерживают.

Это не первый протест китайских рабочих в Комсомольске — в ноябре 2021 года они также провели шествие из-за маленькой зарплаты и невозможности вернуться на родину из-за коронавируса.

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