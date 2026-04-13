Британия не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива

Британия не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива7
- 13.04.2026, 5:45
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Лондон не поддержал инициативу Трампа и выступил за свободу судоходства.
В Великобритании заявили, что не будут участвовать в блокаде Ормузского проливе, которую анонсировал президент США Дональд Трамп, сообщает Sky News.
«Мы продолжаем поддерживать свободу судоходства и открытие Ормузского пролива, что крайне необходимо для поддержания мировой экономики и снижения стоимости жизни в стране», - сказал изданию представитель британского правительства.
Он добавил, что страна не будет участвовать в американской блокаде пролива, а также заявил, что взимание платы за проход через водный путь является недопустимым.
«Мы в срочном порядке работаем с Францией и другими партнерами над созданием широкой коалиции для защиты свободы судоходства», - сообщил источник.