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Британия не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива

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  • 13.04.2026, 5:45
  • 4,496
Британия не будет участвовать в американской блокаде Ормузского пролива

Лондон не поддержал инициативу Трампа и выступил за свободу судоходства.

В Великобритании заявили, что не будут участвовать в блокаде Ормузского проливе, которую анонсировал президент США Дональд Трамп, сообщает Sky News.

«Мы продолжаем поддерживать свободу судоходства и открытие Ормузского пролива, что крайне необходимо для поддержания мировой экономики и снижения стоимости жизни в стране», - сказал изданию представитель британского правительства.

Он добавил, что страна не будет участвовать в американской блокаде пролива, а также заявил, что взимание платы за проход через водный путь является недопустимым.

«Мы в срочном порядке работаем с Францией и другими партнерами над созданием широкой коалиции для защиты свободы судоходства», - сообщил источник.

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