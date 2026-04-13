Великая победа Европы 4 Владислав Иноземцев

13.04.2026, 8:50

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Владислав Иноземцев

Венгерским народом можно гордиться.

Ну что ж – выборы в Венгрии закончились, и можно поздравить победителей. Ими, на мой взгляд, стали не Мадьяр или Орбан, а венгерский народ и Европейский Cоюз.

Первый победил потому, что показал: он может выразить свою волю, когда и как захочет. Коррумпированная и пропутинская (но не путинская) система может быть демонтирована обычным народным голосованием. Люди поняли, что единственная их проблема – готовность промолчать тогда, когда надо выразить своё мнение. И они его выразили. Я горд за венгерский народ и, конечно, завидую ему потому, что у российского населения осознание своей субъектности пока не имеет особых шансов проявиться.

Второй победил потому, что сегодня стало ясно: в Европейском Союзе можно многое – не соглашаться с его политикой, паразитировать на льготах и субсидиях, создавать по сути отдельную систему законов, потворствующих власти и её близким, но нельзя не признать результаты народного волеизъявления.

В этом – великое подтверждение силы и значения объединённой Европы, более важных, чем её финансовые возможности или её социальная политика.

Это – доказательства того, что Европа была, есть, и остаётся территорией правового порядка.

Vive l’Europe!

Владислав Иноземцев, Telegram

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