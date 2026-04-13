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Будущий премьер Венгрии рассказал, в какую страну совершит первый визит

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  • 13.04.2026, 9:49
  • 26,302
Будущий премьер Венгрии рассказал, в какую страну совершит первый визит
Петер Мадьяр

Он уже фактически согласован.

Побеждающий на выборах в Венгрии лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр намерен восстановить международные отношения. В частности, первый зарубежный визит политик планирует осуществить в Варшаву, сообщает index.hu.

Он уже предварительно согласовал это решение с главой польского правительства Дональдом Туском.

Петер Мадяр подчеркнул, что особое место в его будущей политической стратегии занимает Польша.

«Мы хотели бы видеть сильную Вышеградскую группу. В первую зарубежную поездку я полечу в Варшаву. Это я уже согласовал с Дональдом Туском. Второй визит осуществлю в Вену. Это также согласовано с австрийским канцлером. В третью поездку полечу в Брюссель», — рассказал политик.

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