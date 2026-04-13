Будущий премьер Венгрии рассказал, в какую страну совершит первый визит

Будущий премьер Венгрии рассказал, в какую страну совершит первый визит7
- 13.04.2026, 9:49
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Он уже фактически согласован.
Побеждающий на выборах в Венгрии лидер оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр намерен восстановить международные отношения. В частности, первый зарубежный визит политик планирует осуществить в Варшаву, сообщает index.hu.
Он уже предварительно согласовал это решение с главой польского правительства Дональдом Туском.
Петер Мадяр подчеркнул, что особое место в его будущей политической стратегии занимает Польша.
«Мы хотели бы видеть сильную Вышеградскую группу. В первую зарубежную поездку я полечу в Варшаву. Это я уже согласовал с Дональдом Туском. Второй визит осуществлю в Вену. Это также согласовано с австрийским канцлером. В третью поездку полечу в Брюссель», — рассказал политик.