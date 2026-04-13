Goldman Sachs отчитался о лучшей за пять лет прибыли 2 13.04.2026, 19:20

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Американский банк отчитался о финансовых результатах за первый квартал 2026 года.

Американский банк Goldman Sachs отчитался о финансовых результатах за первый квартал 2026 года, которые стали лучшими за пять лет, пишет The Times.

Из-за высокой волатильности рынка, вызванной конфликтом на Ближнем Востоке, прибыль в первом квартале выросла на 19%. Чистая прибыль инвестбанка увеличилась до $5,63 млрд, а выручка достигла $17,23 млрд, что на 14% больше, чем в первом квартале 2025 года, и на 28% больше, чем в четвертом квартале прошлого.

Подразделение банка, отвечающее за торговлю акциями для институциональных и корпоративных клиентов, зафиксировало рост продаж на 27% в годовом исчислении, более чем на $1 млрд превысив предыдущий рекорд. В четвертом квартале 2025 года соответствующий показатель составил $4,31 млрд.

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