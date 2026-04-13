В Эстонии задержали 16 пособников спецслужб РФ 6 13.04.2026, 19:33

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Большая часть этих людей работала на ФСБ.

В Эстонии с начала 2025 года было задержано рекордное число пособников российских спецслужб – 16 человек. Об этом сообщил глава Полиции безопасности страны Марго Паллосон, выступая на презентации ежегодного отчета своего ведомства в Таллинне, передает DW.

По его словам, большая часть этих людей работала на ФСБ, часть была агентами российской военной разведки, ранее известной как ГРУ. Двое имели российское гражданство, двое – эстонское, столько же имели двойное гражданство Эстонии и РФ. Кроме того, среди задержанных были лица с гражданствами Израиля, Молдовы и Украины. Подавляющее большинство задержанных не имели доступа к чувствительной информации или государственным учреждениям.

«О деятельности всех 16 российских агентов можно сказать, что она была прекращена на относительно ранней стадии. Существенного ущерба безопасности Эстонии они нанести не успели», - подчеркнул Паллосон. Он сказал, что относительно большое число задержанных «не указывает на рост уровня угрозы, а отражает превентивную работу внутренней безопасности».

Глава Полиции безопасности Эстонии также указал, что введенные против России санкции сократили ее возможности к враждебной деятельности, включая пропаганду, и во многом эта деятельность переместилась в соцсети. «В прошлом году мы неоднократно видели, как внутренний мир Эстонии пытались подорвать с помощью социальных сетей - просто и дешево», - констатировал Паллосон, приведя в качестве примера появившиеся недавно в соцсетях анонимные каналы с призывами к отделению от Эстонии находящегося на границе с РФ города Нарва.

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