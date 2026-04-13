В России обнаружили военный НИИ, проводящий испытания артиллерийских снарядов на людях 10 13.04.2026, 20:43

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В Научно-исследовательском институте военной медицины Минобороны (ГНИИИ ВМ МО) проводят испытания артиллерийских боеприпасов на людях — такие данные приводит «Проект». По информации издания, исследования ведутся на добровольцах-военнослужащих и направлены на определение характеристик снаряда, необходимых «для уничтожения или вывода из строя живой силы противника». Как следует из публикаций в «Военном журнале» и выступлений главы института Сергея Чепура, ГНИИИ ВМ МО с 2015 года стал единственным учреждением Минобороны, которому разрешено проводить исследования с участием людей.

Согласно данным «Проекта», на специальном полигоне были созданы экспериментальные площадки, имитирующие фортификационные сооружения и элементы техники. Во время испытаний у добровольцев фиксировали состояние сердечно-сосудистой и нервной систем, брали необходимые пробы и оценивали, как нарушения функций организма зависят от расстояния, с которого произведен выстрел из орудий калибра 122 и 300 мм.

Для проведения подобных исследований в 2018 году в институте был открыт научно-клинический центр на 100 коек с реанимационным, терапевтическим и хирургическим отделениями. Уже в первый год работы там было собрано более 300 наблюдений за военнослужащими, участвовавшими в испытаниях вооружения, а также лекарств и вакцин.

Помимо боеприпасов, в институте тестируют препараты для повышения работоспособности, средства защиты от экстремальных факторов, а также новые образцы техники и экипировки. Кроме того, как указывает «Проект», институт является одним из ключевых участников программы разработки химического оружия в России. По данным издания, Чепур консультировал сотрудников ГРУ, причастных к попытке отравления бывшего офицера разведки Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году.

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