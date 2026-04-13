Мелони вступилась за Папу Римского перед Трампом 8 13.04.2026, 23:29

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Премьер Италии назвала недопустимыми слова президента США.

Высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Папы Римского Льва XIV являются недопустимыми, заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает ANSA.

В понедельник, 13 апреля, республиканец резко раскритиковал главу Римско-католической церкви, заявив, что он «ужасен во внешней политике» и проявляет слабость в вопросах преступности. Позже он отказался извиняться за свои слова, передает пресс-пул Белого дома. Понтифик, который является первым американским Папой Римским, в свою очередь, заявил об отсутствии намерений спорить с Трампом и подчеркнул, что «кто-то должен встать и сказать, что есть лучший выход», пока погибает множество невинных людей. Ватикан назвал критику Трампа в адрес Папы признаком бессилия.

«Я считаю слова президента Трампа о Святом Отце недопустимыми. <...> Папа — глава католической церкви, призывать к миру и осуждать все формы войны для него является правильным и нормальным», — сказала Мелони.

Итальянский премьер тесно сотрудничает с администрацией Трампа и являлась единственным европейским лидером на церемонии его инаугурации в январе 2025 года.

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