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Кабмин Испании одобрил легализацию 500 тысяч мигрантов

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  • 14.04.2026, 18:25
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Кабмин Испании одобрил легализацию 500 тысяч мигрантов

Им выдадут ВНЖ и право на работу.

Правительство Испании во вторник, 14 апреля, утвердило королевский указ, который начинает процесс легализации примерно 500 тысяч нелегальных мигрантов, живущих в стране.

«Это акт нормализации, признание почти полумиллиона человек, которые уже являются частью нашей повседневной жизни. Это также акт справедливости и необходимость. Мы признаем права, но мы также требуем выполнения обязательств. Те, кто уже является частью нашей повседневной жизни, должны делать это на равных условиях, внося свой вклад в устойчивое развитие нашей страны», - прокомментировал решение премьер-министр Испании Педро Санчес в своих соцсетях.

В официальном аккаунте правительства Испании в соцсети X подчеркивается, что решение коснется людей, непрерывно в течение 5 месяцев находящихся в Испании до 1 января 2026 года, не имеющих судимостей, и которые «не представляют угрозы для общественного порядка, безопасности или общественного здоровья».

Иностранцы, подавшие заявление на международную защиту в Испании до 31 декабря 2025 года и способные доказать, что прожили в стране не менее 5 месяцев до этой даты, смогут получить вид на жительство сроком на 1 год с возможностью продления и разрешение на работу. Детям документы сразу дадут на 5 лет. Власти обещают рассматривать все заявления в течение трех месяцев, а право работать претенденты на легализацию получат максимум через 15 дней после подачи документов.

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