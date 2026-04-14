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Фон дер Ляйен поговорила с Мадьяром

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  • 14.04.2026, 21:56
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Фон дер Ляйен поговорила с Мадьяром
Урсула фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии и новый лидер Венгрии говорили о «неотложных приоритетах».

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила с новоизбранным премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром «неотложные приоритеты». Об этом она сообщила 14 апреля в социальной сети X.

Партия Мадьяра «Тиса» победила на парламентских выборах 12 апреля, обойдя партию «Фидес» действующего премьера Виктора Орбана, известного своими пророссийскими взглядами.

Фон дер Ляйен отметила, что теперь «Венгрия вернулась в самое сердце Европы, где ей всегда и было место». Она подчеркнула, что прежде всего это важный момент для венгерского народа и «его голоса, достоинства и будущего в безопасной, успешной Венгрии в пределах сильной Европы».

«Мы обсудили неотложные приоритеты. Должны провести оперативную работу по восстановлению, переориентации и реформированию. Восстановить верховенство закона. Переориентироваться на наши общие европейские ценности. И провести реформы, чтобы открыть возможности, которые дают европейские инвестиции», – написала глава ЕК.

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