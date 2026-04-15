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В РФ губернатор велел жителям радоваться, что им блокируют интернет, а не выдают паек по талонам

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  • 15.04.2026, 22:37
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В РФ губернатор велел жителям радоваться, что им блокируют интернет, а не выдают паек по талонам
Александр Дрозденко

Он также предложил гражданам РФ «сцепить зубы».

Губернатор Ленинградской области страны-агрессора РФ Александр Дрозденко раскритиковал жителей региона, которые жалуются на перебои с мобильным интернетом. Об этом 15 апреля сообщили «Важные истории».

По словам Дрозденко, недовольные «живут в тепличных условиях» и не вносят достаточного вклада в «приближение победы», какой именно – не уточнил.

Выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания, он заявил, что гражданам стоит «сцепить зубы» и воспринимать ограничения как оправданные.

«Мы с вами не находимся в те времена, когда паек надо получать по талонам и нужно думать о том, как свести концы с концами с этим маленьким пайком, чтобы выжить и приблизить победу», – заявил чиновник.

Сравнивая текущую ситуацию с более тяжелыми историческими условиями, по его словам, жалобы на связь выглядят необоснованными.

«Мы с вами тут живем в тепличных условиях, и когда кто-то ставит вопрос по интернету, то имейте смелость сказать им в лицо: «Что ты сделал, чтобы приблизить победу, чтобы у тебя был стабильный интернет?» – добавил он.

Кроме того, Дрозденко назвал Ленинградскую область фактически стала «прифронтовым регионом», имея в виду страны НАТО. Он сообщил, что за первый квартал, по его данным, в небе было сбито 243 беспилотника. Ранее российские власти обвиняли страны Балтии в том, что те якобы пропускают украинские БПЛА для ударов по объектам инфраструктуры в регионе.

Также губернатор отметил, что предупреждения о возможных атаках беспилотников не всегда доходят до населения. По его словам, это делается намеренно – чтобы «не дергать» жителей.

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