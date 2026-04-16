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Медведев угрожает ударами по странам Европы

34
  • 16.04.2026, 4:36
  • 9,616
Медведев угрожает ударами по странам Европы
Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ собрался бить по местам производства БПЛА в ЕС.

Публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей ВС РФ. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации. Добрых снов, европейские партнеры!» — написал он.

Медведев отметил, что филиалы восьми компаний, производящих дроны для украинской армии, находятся в восьми странах Европы.

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