Медведев угрожает ударами по странам Европы 34 16.04.2026, 4:36

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Дмитрий Медведев

Зампредседателя Совбеза РФ собрался бить по местам производства БПЛА в ЕС.

Публикация Минобороны России со списком мест производства дронов для Украины в Европе является перечнем законных целей ВС РФ. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Когда возможность нанесения удара перейдет в реальность, будет зависеть от развития ситуации. Добрых снов, европейские партнеры!» — написал он.

Медведев отметил, что филиалы восьми компаний, производящих дроны для украинской армии, находятся в восьми странах Европы.

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