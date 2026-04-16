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ВСУ подорвали эшелоны с топливом россиян под Луганском

  • 16.04.2026, 19:11
  • 5,388
ВСУ подорвали эшелоны с топливом россиян под Луганском

Видео.

Служба безопасности Украины сообщила о результатах операции, в ходе которой совместно с Силами беспилотных систем ВСУ были уничтожены вражеские эшелоны с топливом вблизи Луганска.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию Службы безопасности Украины.

Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с подразделениями 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ продолжают системную работу по уничтожению логистики и военных ресурсов российских оккупантов.

Основной целью остаются объекты, обеспечивающие снабжение техники на передовой.

В ходе разведывательных мероприятий Служба безопасности установила, что на железнодорожных станциях неподалеку от Луганска противник сосредоточил грузовые эшелоны с топливом. Эти запасы предназначались для обеспечения российских войск и техники.

После подтверждения целей и передачи координат подразделениям Сил беспилотных систем по объектам нанесли высокоточные удары. Для атаки использовали дроны FP-2 компании «Fire Point».

В результате ударов были уничтожены цистерны с нефтепродуктами, а также повреждена железнодорожная инфраструктура, которую оккупанты использовали для поставок ресурсов на фронт.

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