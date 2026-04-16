ВСУ подорвали эшелоны с топливом россиян под Луганском 16.04.2026, 19:11

5,388

Видео.

Служба безопасности Украины сообщила о результатах операции, в ходе которой совместно с Силами беспилотных систем ВСУ были уничтожены вражеские эшелоны с топливом вблизи Луганска.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию Службы безопасности Украины.

Сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с подразделениями 1-го отдельного центра Сил беспилотных систем ВСУ продолжают системную работу по уничтожению логистики и военных ресурсов российских оккупантов.

Основной целью остаются объекты, обеспечивающие снабжение техники на передовой.

В ходе разведывательных мероприятий Служба безопасности установила, что на железнодорожных станциях неподалеку от Луганска противник сосредоточил грузовые эшелоны с топливом. Эти запасы предназначались для обеспечения российских войск и техники.

После подтверждения целей и передачи координат подразделениям Сил беспилотных систем по объектам нанесли высокоточные удары. Для атаки использовали дроны FP-2 компании «Fire Point».

В результате ударов были уничтожены цистерны с нефтепродуктами, а также повреждена железнодорожная инфраструктура, которую оккупанты использовали для поставок ресурсов на фронт.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com