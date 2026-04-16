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Президент Ливана заявил о поддержке Трампа в вопросе прекращения огня

  • 16.04.2026, 20:29
  • 1,270
Президент Ливана заявил о поддержке Трампа в вопросе прекращения огня

Джозеф Аун провел телефонный разговор с президентом США.

Президент Ливана Джозеф Аун провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и заявил о поддержке в вопросе прекращения огня.

«Президент вновь поблагодарил Трампа за усилия по достижению прекращения огня в Ливане и обеспечению прочного мира и стабильности в рамках подготовки к мирному процессу в регионе. Он выразил надежду, что эти усилия будут продолжены, чтобы как можно скорее прекратить огонь», — сообщили в канцелярии Ауна.

По ее информации, Трамп в ответ подчеркнул приверженность скорейшему выполнению просьбы Ливана о прекращении огня.

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