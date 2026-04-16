В США начали обсуждать санкции против Китая и России за копирование американского ИИ 9 16.04.2026, 22:39

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Республиканцы намерены пресечь воровство.

Республиканцы в Палате представителей США выступили с инициативой о введении санкций против компаний, которые незаконно копируют передовые американские модели искусственного интеллекта для создания собственных конкурирующих систем. Соответствующий законопроект, получивший название «Закон о предотвращении кражи американских моделей ИИ», внесен конгрессменом Биллом Хьюзенгой при поддержке Джона Муленара, председателя Специального комитета Палаты представителей по Китаю. Документ будет рассмотрен на следующей неделе в Комитете по иностранным делам, сообщает Bloomberg.

Законопроект обязывает правительство США выявлять организации в Китае и России, использующие методы несанкционированного копирования и извлечения данных из американских моделей ИИ. В отношении нарушителей предлагается вводить санкции через «чёрный список» Министерства торговли, а также с помощью чрезвычайных экономических полномочий президента, предусмотренных законом 1977 года. Потенциальными целями, в числе прочих, могут стать китайские лаборатории DeepSeek, Moonshot, MiniMax, а также более крупные игроки, такие как Alibaba и ByteDance.

«Атаки с целью извлечения данных из моделей — это последний рубеж китайского экономического принуждения и кражи американской интеллектуальной собственности», — заявил Хьюзенга. Он подчеркнул, что американские модели ИИ демонстрируют прорывные возможности, и крайне важно предотвратить их кражу.

Поводом для инициативы стали опасения ведущих разработчиков искусственного интеллекта, включая OpenAI, Anthropic и Google (Alphabet Inc.), которые фиксируют случаи создания более дешевых и менее защищенных копий своих продуктов. Речь идет о так называемой «состязательной дистилляции» — методе, при котором более новая модель обучается на основе уже существующей, воспроизводя ее функциональность при значительно меньших затратах. Хотя применение такой технологии с ограничениями допускается, ее использование для копирования передовых разработок без разрешения нарушает правила компаний.

В докладе американских парламентариев содержится призыв к Министерству торговли начать рассматривать подобные действия как промышленный шпионаж. Кроме того, рекомендуется передавать такие дела в Министерство юстиции для возможного уголовного преследования.

Ранее OpenAI сообщила, что DeepSeek неправомерно использовала результаты ChatGPT для создания поддельной модели, лишенной защитных механизмов. Google и Anthropic также опубликовали отчёты с аналогичными выводами. Американские лаборатории ИИ предупреждают, что «дистиллированные» модели уязвимы для цензуры по темам, чувствительным для китайского правительства, и могут не предотвращать потенциально опасные действия пользователей — например, в случае поиска информации о создании биологического оружия.

Кроме того, модели с открытым исходным кодом, созданные китайскими стартапами, подрывают доходы, необходимые американским компаниям для окупаемости инвестиций в центры обработки данных и выплат персоналу.

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