В Польше пробурили самый длинный железнодорожный тоннель 8 17.04.2026, 6:07

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В Польше завершили бурение самого длинного на сегодня железнодорожного тоннеля. Его сооружают в рамках крупнейшего инфраструктурного проекта Podłęże-Piekiełko («Подленже-Пекелко»), сообщила компания PKP Polskie Linie Kolejowe.

Когда строительство завершится, время в пути из Кракова в Новый Сонч сократится почти втрое – примерно до часа. Новая инфраструктура позволит пассажирским поездам развивать скорость до 160 км/ч.

Длина тоннеля составляет 3,75 км. Во время работ машина весом около 2500 тонн и диаметром почти 11 м одновременно прорезала породу и укладывала бетонные конструкции.

В рекордный день темпы проходки достигли 46 м в сутки, что является одним из лучших показателей для подобных проектов в Европе, говорят в польской компании.

Проект «Подленже-Пекелко» предусматривает строительство всего 20 тоннелей (16 железнодорожных и четырех эвакуационных) общей протяженностью более 31 км.

После завершения бурения работы продолжатся: будут укладывать пути, обустраивать контактную сеть, системы управления движением и безопасности, а также соединение основного тоннеля с эвакуационным.

Проект ориентировочной стоимостью 17 млрд злотых (около 3,8 млрд евро) финансируется, в частности, при поддержке Евросоюза. Он должен существенно изменить транспортное сообщение на юге Малопольского воеводства (столица – Краков).

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