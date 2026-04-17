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Fox News: США отправляют ледоколы на Аляску

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  • 17.04.2026, 11:27
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Fox News: США отправляют ледоколы на Аляску

Вашингтон усиливает давление на Россию и Китай в Арктике.

Береговая охрана США объявила о дислокации двух новых ледоколов класса Arctic Security Cutter на Аляске к 2028 году. Этот шаг направлен на укрепление американского присутствия в Арктике на фоне растущей активности России и Китая в регионе, пишет Fox News (перевод — сайт Charter97.org).

По словам сенатора США Марквейна Маллина, решение станет «решающим шагом» для защиты интересов США на севере. Новые суда позволят обеспечить постоянное присутствие, защиту суверенитета и контроль над стратегическими ресурсами.

Ледоколы способны работать в условиях плотного льда благодаря усиленному корпусу и мощным двигателям. Их конструкция позволяет буквально «взбираться» на лед и проламывать его весом судна, открывая путь другим кораблям.

Вашингтон планирует расширить программу: в 2026 году может быть заключено до 11 контрактов на строительство таких судов, на что предусмотрено около $3,5 млрд финансирования.

США действуют на фоне усиления позиций России, которая уже располагает примерно 40 ледоколами и активно развивает Северный морской путь — потенциально более быстрый маршрут между Европой и Азией. Китай также проявляет растущий интерес к региону и сотрудничает с Москвой в научных и транспортных проектах.

Арктика становится ключевой зоной конкуренции из-за богатых запасов нефти, газа и редкоземельных ресурсов. Американские военные называют регион одним из приоритетных с точки зрения национальной безопасности.

Ожидается, что усиление ледокольного флота позволит США быстрее реагировать на кризисы и укрепить свои позиции в стратегически важной зоне.

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