Польша впервые приняла участие во встрече министров финансов G20 17.04.2026, 11:47

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Страну на переговорах в Вашингтоне представил министр Анджей Доманьский.

Польша впервые приняла участие во встрече на уровне министров финансов стран G20 в статусе полноценного участника. Польшу на переговорах в Вашингтоне 16 апреля представил министр Анджей Доманьский. В комментарии для Польского радио он подчеркнул значимую позицию Польши в контексте экономического развития.

Министр финансов Польши Анджей Доманьски

Фото: PAP/EPA/SHAWN THEW

«Наша позиция является результатом силы польской экономики, и здесь, в Вашингтоне, нас практически все воспринимают как образцовый пример успешной экономической трансформации. Об этом стоит помнить. Стоит помнить и о том, что в период с 1989 по 2025 год Польша была вторым по темпам роста государством в мире. Быстрее в этот период развивался только Китай», — сказал глава польского Минфина.

Польша отлично справляется, поэтому и получила приглашение в G20, —так президент США Дональд Трамп аргументировал решение пригласить Польши на встречу министров финансов и глав центральных банков G20.

«Польша — замечательная страна, нам они очень нравятся, у нас дружеские отношения, президент Польши отлично справляется. Поэтому мы ее пригласили», — сказал президент США.

Встреча министров финансов и глав центральных банков G20 в Вашингтоне прошла в рамках весенних заседаний Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Напомним, G20 — это форум, объединяющий 20 крупнейших экономик мира.

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