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Дроны ССО взорвали базу «Рубикон» под оккупированным Мариуполем

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  • 17.04.2026, 13:47
  • 4,588
Дроны ССО взорвали базу «Рубикон» под оккупированным Мариуполем

Без сопротивления российской ПВО.

В ночь на 17 апреля украинские дроны атаковали логистическую базу центра «Рубикон» Вооруженных сил Российской Федерации, показало видео Сил специальных операций. В кадр попало подразделение ВС РФ, которое не защитили средствами противовоздушной обороны, хоть оно занимается FPV на оптоволокне и «Молниями». Какие важные цели уничтожили мидлстрайк ССО на территории временно оккупированной части Донецкой области?

Специализированный центр «Рубикон» использовал базу в Мангуше под Мариуполем для логистического обеспечения фронта, объясняется в заметке ССО в Telegram-канале. Украинские беспилотники нанесли серию ударов: загорелся склад, на котором хранились чуть ли не все модели разведывательных и ударных дронов ВС РФ, кроме «Шахедов».

Украинские военные напомнили, что центр «Рубикон» работает с FPV-дронами (обычными и на оптоволокне), запускает ударные БпЛА «Молния» и «Ланцет», разведывательные дроны (ZALA, «Орлан», SuperCam), и также занимается морскими дронами. На записи ССО видим, что территория базы загорелась уже после первых трех попаданий. При этом не заметно никаких признаков работы средств ПВО: следов очередей пулеметов, помех от средств РЭБ, пусков ракет. Кроме зданий, под удар также попали военные машины (грузовые или пусковые): можно насчитать еще 3-4 атаки.

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