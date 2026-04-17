Орбан признал свою ответственность за провал «Фидес» на выборах 5 17.04.2026, 13:56

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Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии признал, что послание к избирателям его оппонента Петера Мадьяра было сильнее.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем первом после поражения на выборах интервью заявил, что признает свою полную ответственность за результат, который перевел его партию «Фидес» в оппозицию.

Об этом пишет 24.hu.

Премьер-министр Венгрии признал, что послание к избирателям его оппонента, лидера «Тисы» Петера Мадьяра, было сильнее, чем у «Фидес», поэтому его политсила и проиграла выборы.

На вопрос журналиста о том, не предвидел ли он своего поражения, Орбан ответил, что был уверен в победе своей партии.

«Если бы я это увидел, я бы не вел такую кампанию. Я думал, что мы победим... Это поражение очень болезненно, потому что все отдали всё, что могли», – сказал он проправительственному медиа Patriota.

Глава венгерского правительства также заявил, что эта «политическая эра в Венгрии закончилась», но дал понять, что не уйдет с должности лидера партии.

Орбан сказал, что поражение требует полного обновления «Фидес» и вообще правых сил, анонсировав реорганизацию руководства партии и ее представительства в парламенте. Партийное собрание «Фидес» запланировано на 28 апреля.

«Если моя партия скажет мне сидеть в заднем ряду, я это сделаю... Если они скажут мне вывести команду на поле, я это сделаю», – добавил Орбан.

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