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Стало известно, когда Мадьяр может стать премьер-министром Венгрии

  • 17.04.2026, 15:55
  • 10,750
Стало известно, когда Мадьяр может стать премьер-министром Венгрии
Петер Мадьяр

Партии договорились.

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр встретился с представителями партий, прошедших в парламент, и договорился с ними о дате утверждения нового правительства. Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает HVG.

На консультациях присутствовали представители «Тисы», «Фидес», Христианско-демократической народной партии и Mi Hazánk («Наша Родина»). Премьер-министра Виктора Орбана на встрече не было, а партию представлял руководитель его аппарата Гергей Гуяш.

Участники встречи согласились, что учредительное заседание Национальной ассамблеи состоится 9 мая, и в тот же день будет избран премьер-министр. Согласно конституции Венгрии, обязанность созвать первое заседание парламента принадлежит президенту страны.

На консультациях представители также договорились, что оппозиция получит больше постов вице-президентов в парламенте, чем было ранее – по одному от каждой партии.

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