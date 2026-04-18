Стрельбу в Киеве устроил уроженец Москвы

Стрельбу в Киеве устроил уроженец Москвы17
- 18.04.2026, 19:23
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Появилась информация о ликвидированном террористе.
Мужчина, устроивший стрельбу в Голосеевском районе Киева, захвативший заложников и впоследствии ликвидированный, оказался уроженцем Москвы.
Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
«В Голосеевском районе столицы 58-летний уроженец Москвы открыл стрельбу, убил четырех человек, после чего забаррикадировался в помещении супермаркета и удерживал заложников», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, нападавший использовал автоматическое оружие. Также сообщается о пожаре в квартире, где он был зарегистрирован.
Стрелок был ликвидирован во время штурма спецподразделением КОРД.
По информации «Украинской правды», стрелка зовут Дмитрий Васильченков, дата рождения — 21 апреля 1968 года. Он родился в Москве, имел гражданство Украины. Ранее жил в Бахмуте Донецкой области, затем — в Голосеевском районе Киева.
Появилось и фото оружия, которым пользовался нападающий. Пишут, что это — нарезной полуавтоматический карабин KelTec SUB2000, который складывается пополам и является легальным оружием.