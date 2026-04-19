Киевский стрелок ранее уже нападал на людей в супермаркете 5 19.04.2026, 8:52

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В 2023 году он устроил драку в очереди к кассе.

Голосеевский стрелок Дмитрий Васильченков, расстрелявший людей на улицах Киева, несколько лет назад устроил драку в одном из столичных супермаркетов. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на собственные источники.

Журналистам удалось разыскать мужчину, который тогда фигурировал в деле как потерпевший. Он и рассказал подробности того инцидента.

«Это было в 2023 году в магазине «АТБ» на ВДНХ в Киеве. Я стоял в очереди у кассы. Этот мужчина подошел, встал без очереди передо мной и перед еще несколькими людьми. Он начал пробивать на кассе свои товары. Я сделал ему замечание, а он начал набрасываться на меня, ругаться. Я начал записывать это на видео. После этого он выбил телефон из моих рук, повредил мне правую руку. Разбил телефон. Все это было зафиксировано на камерах «АТБ». Затем было возбуждено уголовное дело против этого мужчины», – рассказал потерпевший.

По словам собеседника ТСН, во время дальнейших следственных действий Васильченков «старался выглядеть добрым».

«Возможно, он еще больше «поехал» после той ситуации», – отметил собеседник издания.

Потерпевший также предоставил журналистам видео описанной стычки в супермаркете.

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