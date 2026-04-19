В Чернигове двое мужчин открыли огонь прямо на улице

В Чернигове двое мужчин открыли огонь прямо на улице3
- 19.04.2026, 17:48
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Обошлось без пострадавших.
В украинском Чернигове 19 апреля произошла стрельба. Об этом со ссылкой на региональные СМИ сообщило издание «Новини.LIVE».
В полиции подтвердили, что задержали мужчину со стартовым пистолетом.
«Полиция работает на месте происшествия в Чернигове. Предварительно известно, что у мужчины на улице изъяли стартовый пистолет. Информация о стрельбе по детям не подтверждается. Пострадавших нет», — сообщили правоохранители.