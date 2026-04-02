В результате авиаудара в Иране разрушен самый высокий мост на Ближнем Востоке 16 2.04.2026, 20:40

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В Иране после авиаудара по Ирану в четверг, 2 апреля, частично разрушен автомобильный мост на северной объездной дороге города Карадж, соединяющей его с Тегераном, сообщает The Guardian.

Эти удары произошли после того, как президент США Дональд Трамп пообещал Ирану «чрезвычайно сильный удар» в следующие две-три недели, заявив, что «вернет их в каменный век, где им и место».

Отмечается, что мост B1, длиной около 500 метров, был построен в начале 2026 года. Иранская пропаганда называла его одним из крупнейших в Западной Азии и подчеркивала, что он был возведен в условиях санкционного давления без использования иностранных технологий. Мост пересекает долину реки Карадж над водохранилищем Бейлкан и способен выдерживать до 60 000 автомобилей в сутки.

Иранский сайт Press TV сообщил, что стоимость строительства моста составила $400 млн. Кроме транспортной инфраструктуры, под ударами оказалась и промышленность.

Два крупнейших металлургических предприятия Ирана — Khuzestan Steel Company в городе Ахваз и Mobarakeh Steel Company в центральной провинции Исфахан — заявили о повреждениях в результате серии американо-израильских ударов, пишет Al Jazeera.

Впоследствии Трамп прокомментировал удар по мосту в своей соцсети Truth Social.

«Самый большой мост Ирана обрушился и больше никогда не будет использован. Дальше — больше! Еще есть время заключить сделку, пока не стало слишком поздно. Иначе от того, что все еще могло бы стать великой страной, ничего не останется!» — написал он.

1 апреля Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что президент Ирана обратился к Соединенным Штатам с просьбой о прекращении огня, но Вашингтон рассмотрит этот вопрос только после того, как будет открыт Ормузский пролив. В МИД Ирана позже опровергли слова Трампа.

31 марта стало известно, что на Ближний Восток отправился третий американский авианосец USS George HW Bush вместе с кораблями сопровождения. Ранее в медиа появлялась информация, что США могут готовиться к проведению наземной операции в Иране.

24 марта израильское издание Ynet сообщило, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи согласился на переговоры с США. Перед этим Тегеран отвергал заявления о каких-либо прямых переговорах с Вашингтоном. В частности, МИД Ирана называл заявления о «продуктивном диалоге» неправдой.

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