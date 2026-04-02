Правительство РФ сообщило о падении экономики второй месяц подряд 2 2.04.2026, 22:29

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Риски для Кремля усиливаются.

Российская экономика завершила февраль падением, следует из данных Росстата и Минэкономразвития, передает The Moscow Times.

После снижения на 2,1% в январе ВВП РФ сократился еще на 1,5%, а накопленным итогом за два месяца оказался на 1,8% ниже, чем на ту же дату годом ранее. В результате к марту экономика растеряла весь рост, показанный в прошлом году: его Росстат оценивал в 1%.

«Риски переохлаждения российской экономики усиливаются», — констатирует аналитик банка «Санкт-Петербург» Виктор Григорьев. По итогам января-февраля из 28 отраслей промышленности, которые отслеживает Росстат, в минусе оказались 22. На 15% обвалился выпуск металлургических заводов, на 2% сократилось производство продуктов питания, на 11,1% — одежды и обуви. И даже военные отрасли скатились в рецессию: производство «готовых металлических изделий», к которым госстатистика относит бомбы и снаряды, упало на 1,9% год к году за январь–февраль.

Оборот оптовой торговли в стране за 2 месяца упал на 7,8%, а розничная почти перестала расти: 0,3% в феврале и 0,5% с начала года. Это худший результат с весны-2023, отмечает экономист «Финама» Ольга Беленькая: «Потребитель перешел в „режим экономии“ на фоне замедлившегося роста доходов, все еще высоких процентных ставок по кредитам, а также повышения НДС и акцизов».

Вместе за потребителями вынужден экономить бизнес: согласно Росстату, прибыли в экономике в начале года обвалились на 30%, а крупные компании — «Лукойл», ММК, «Северсталь», «Русал», сеть супермаркетов «Магнит» — закончили прошлый год с убытками. В результате 80% крупного бизнеса сократили, либо заморозили инвестиции, а три четверти переживают кризис неплатежей со стороны контрагентов.

На экономику давят санкционное давление, дефицит кадров и добавились новые проблемы — снижение спроса и бюджетных расходов, пишут аналитики Райффайзенбанка. Высокие темпы роста промышленности, достигались на фоне рекордных темпов роста госрасходов, напоминают они, тогда как по текущему плану их увеличение в этом году минимально.

Замедление экономики сулит бюджету недобор несырьвых доходов, отмечает завлабораторией бюджетной политики Института Гайдара Илья Соколов. Минфин планировал получить 17,5 трлн рублей НДС после его повышения до 22%, но малый бизнес уходит в тень. В результате реальные поступления могут оказаться на 500 млрд рублей ниже плана, а еще 100 млрд казна может недобрать в виде налога на прибыль, оценивает Соколов.

Война в Иране и взлет цен на нефть ускорят экономический рост, хотя и незначительно: ВВП по итогам года прибавит 1,3%, прогнозируют эксперты ЦМАКП. Дополнительные доходы — около $40 млрд, по подсчетам Bloomberg, — с высокой вероятностью спровоцируют лишь новый приступ «голландской болезни» — когда «эффект от благоприятной экономической конъюнктуры замыкается в узком круге отраслей-получателей ренты и лишь в минимальной степени распространяется на экономику в целом», предупреждает ЦМАКП.

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