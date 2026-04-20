Рейтинг Трампа обвалился
- 20.04.2026, 9:43
Американцы недовольны войной с Ираном.
Рейтинг одобрения работы президента США Дональда Трампа снизился до нового минимума. Об этом сообщает Sky News.
Согласно опросу, проведённому с 30 марта по 13 апреля, деятельность Трампа на посту президента одобряют лишь 37% взрослых американцев.
При этом около половины респондентов заявили, что категорически не поддерживают его политику, а в целом 63% опрошенных выразили несогласие с действиями главы государства.
Как отмечают аналитики, снижение уровня поддержки связано с растущей обеспокоенностью граждан ситуацией вокруг войны с Ираном, а также увеличением государственных расходов.