США захватили иранский корабль: появилось видео
- 20.04.2026, 15:36
На борт судна высадились американские морпехи.
Военно-морские силы США 19 апреля провели операцию по блокированию иранского грузового судна в Аравийском море. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.
По данным американских военных, ракетный эсминец USS Spruance остановил судно Touska, следовавшее в порт Бендер-Аббас со скоростью около 17 узлов. Экипаж корабля неоднократно предупреждали о нарушении режима блокады, однако в течение шести часов эти требования игнорировались.
April 19, 2026
В итоге экипажу приказали покинуть машинное отделение, после чего эсминец открыл огонь из 127-мм орудия MK 45, повредив двигатель судна и выведя его из строя.
Позже на борт Touska высадились морские пехотинцы США из 31-го экспедиционного подразделения. Судно было взято под контроль и остаётся под управлением американской стороны.