США захватили иранский корабль: появилось видео

США захватили иранский корабль: появилось видео

На борт судна высадились американские морпехи.

Военно-морские силы США 19 апреля провели операцию по блокированию иранского грузового судна в Аравийском море. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в соцсети X.

По данным американских военных, ракетный эсминец USS Spruance остановил судно Touska, следовавшее в порт Бендер-Аббас со скоростью около 17 узлов. Экипаж корабля неоднократно предупреждали о нарушении режима блокады, однако в течение шести часов эти требования игнорировались.

В итоге экипажу приказали покинуть машинное отделение, после чего эсминец открыл огонь из 127-мм орудия MK 45, повредив двигатель судна и выведя его из строя.

Позже на борт Touska высадились морские пехотинцы США из 31-го экспедиционного подразделения. Судно было взято под контроль и остаётся под управлением американской стороны.

