Рынки штормит после закрытия Ормузского пролива 2 20.04.2026, 14:21

2,702

Цены на нефть и газ резко подскочили.

Цены на нефть утром 20 апреля выросли. Котировки отреагировали на повторное закрытие Ираном Ормузского пролива и захват США судна под иранским флагом, сообщает The Guardian (перевод - «Униан»).

По данным портала investing, по состоянию на 11:53 по киевскому времени, стоимость нефти марки Brent выросла на 5,24 доллара – до 95,62 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI подорожала на 5,17 доллара – до 87,76 доллара за баррель.

Старший аналитик финансовых рынков международной финтех-компании capital.com Кайл Родда отмечает, что ранее царила уверенность в том, что мирное соглашение между Ираном и США будет заключено. Теперь же надежды на деэскалацию оказались под угрозой.

Одновременно с этим подорожал и газ в Европе. Фьючерсы на «голубое топливо» с поставкой в следующем месяце подорожали на 5,7% – до около 41 евро за мегаватт-час (примерно 432–443 евро за тысячу кубометров).

Повторное закрытие Ормузского пролива ударило по европейским фондовым рынкам. В Лондоне индекс FTSE 100 упал на 0,4%, до 10 626 пунктов, отступив от шестинедельного максимума, достигнутого в конце прошлой недели. Немецкий DAX упал на 1,3%, а итальянский FTSE Mib – на 1,1%.

Кроме того, подешевели акции авиакомпаний. Ценные бумаги IAG, материнской компании British Airways, в начале торгов подешевели на 2,8%, акции Wizz Air потеряли 4,2%, а EasyJet – 3,5%. Акции Lufthansa и Air France подешевели на 3,5 и 3,6% соответственно.

Издание объясняет, что повторное закрытие Ормузского пролива может усилить опасения относительно дефицита авиационного топлива в ближайшие недели. При этом акции энергетических компаний пошли вверх. В частности, ценные бумаги BP и Shell подорожали на 2,7% и 2,4% соответственно.

- Пятничная эйфория уступила место растерянности в отношении ситуации в Ормузе. Хотя Иран объявил о ее закрытии, рынки, как и всегда во время этого кризиса, похоже, смотрят на ситуацию с оптимизмом, – отмечает главный аналитик рынка на инвестиционно-торговой платформе IG Крис Бошамп.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com