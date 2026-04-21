Трамп уверен, что достигнет «прекрасного» соглашения с Ираном

Трамп уверен, что достигнет «прекрасного» соглашения с Ираном9
- 21.04.2026, 16:26
По его словам, новое руководство Ирана «намного рациональнее» предшественников.
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Вашингтон в конце концов достигнет «прекрасного» мирного соглашения с Ираном, хотя и не ожидает, что договоренность о прекращении огня, действие которой завершается 22 апреля, будет продолжена.
Об этом Трамп сказал в интервью CNBC.
У американского президента спросили, чего он ожидает от второго раунда переговоров с Ираном, которые должны состояться во вторник в Пакистане. Трамп выразил уверенность, что Вашингтон и Тегеран достигнут мирного соглашения.
«Я думаю, что у них нет выбора. Мы уничтожили их флот, мы уничтожили их военно-воздушные силы, мы уничтожили их лидеров», – сказал Трамп.
По мнению президента США, новое руководство Ирана «намного рациональнее» своих предшественников.
«Честно говоря, мы устранили их лидеров, что в определенной степени усложняет ситуацию, но нынешние лидеры гораздо более рациональны. Это смена режима, как бы вы это ни называли, и я не говорил, что собираюсь это сделать, но я сделал это косвенно», – заявил он.
На вопрос, продлит ли он срок действия прекращения огня, чтобы дать время для мирных переговоров и достижения соглашения о завершении войны, американский президент ответил: «Ну, я не хочу этого делать».