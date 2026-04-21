Еврокомиссия увеличит военные расходы в новом бюджете 21.04.2026, 19:32

Военный бюджет вырастет в десять раз.

Еврокомиссия намерена заложить на оборону в бюджете Евросоюза на 2028–2034 годы как минимум 131 млрд евро, заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс на слушаниях в комитете Европарламента. По его словам, эта сумма является «абсолютным нижним пределом», который не должен быть снижен в ходе переговоров. В бюджете на 2021–2027 годы отдельной прямой статьи на закупку вооружений не было, а внебюджетный Европейский фонд мира (его использовали для закупки оружия) составлял 13 млрд евро. Таким образом военный бюджет вырастет в десять раз.

Кубилюс призвал страны ЕС наращивать выпуск вооружений и добиваться того, чтобы Европа производила больше оружия, чем Россия. «Если мы действительно хотим сдержать Россию, мы должны производить больше», — заявил он. В подтверждение своих слов еврокомиссар привел данные о разрыве в военном производстве. По его словам, в прошлом году годовой выпуск крылатых ракет в России составил 1100, тогда как в ЕС — 300; баллистических ракет: 900 против 0; снарядов: 4 млн против 2 млн; боевых машин пехоты: 3500 против 500.

Кубилюс добавил, что европейской оборонной промышленности мешают масштабироваться нехватка долгосрочных контрактов, прогнозируемости, так и бюрократия. В связи с этим он призвал как можно быстрее согласовать пакет Defence Readiness Omnibus, который направлен на упрощение регулирования оборонной индустрии. По словам еврокомиссара, в некоторых странах предприятиям оборонного сектора приходится ждать четыре года для получения разрешения на расширение производства. Дополнительной проблемой он назвал многомесячные задержки с выдачей лицензий на перемещение оборонной продукции между странами ЕС.

Отдельно еврокомиссар отметил, что Европа должна готовиться к снижению роли США в обороне. В этим Кубилюс назвал важным снижение зависимости от американских критически важных элементов. Речь идет о космической разведке, защищенной спутниковой связи, системах командования и управления, тяжелой военно-транспортной авиации, дозаправке в воздухе и других. «Мы должны разработать и создать их сами или закупить. Без промедления», — сказал он.

