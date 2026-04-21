Иран отказался проводить переговоры с США до снятия американской блокады

Иран отказался проводить переговоры с США до снятия американской блокады

Переговоры должны пройти 22 апреля в Исламабаде.

Иран не будет проводить второй раунд переговоров с США, пока американские вооруженные силы не снимут морскую блокаду, заявил депутат иранского парламента Ахмад Надери. Ранее CNN сообщал, что переговоры Ирана и США должны пройти 22 апреля в Исламабаде.

По словам Ахмада Надери, иранская делегация не отправлялась в Пакистан. «Информация о присутствии нашей команды на переговорах — чистая ложь»,— сказал он в эфире иранского телеканала SNN.

Иранская сторона еще не подтвердила участие в новом раунде переговоров, сообщил министр информации и телерадиовещания Ирана Аттаулла Тарар. «Пакистан приложил искренние усилия, чтобы убедить иранское руководство принять участие во втором раунде переговоров, и эти усилия продолжаются»,— написал он в соцсети Х.

По информации источников Reuters, вице-президент США Джей Ди Вэнс пока не отправился на переговоры в Пакистан, но американская делегация планирует вылететь в Исламабад в ближайшее время.

Перемирие между Ираном и США истекает 22 апреля. Предыдущие переговоры состоялись в Исламабаде 11 апреля. Стороны не пришли к соглашению по вопросам иранской ядерной программы и судоходства в Ормузском проливе. После США начали морскую блокаду Ирана. 17 апреля Тегеран заявил об открытии Ормузского пролива, но на следующий день восстановил над ним военный контроль.

