Путин вернул Академии ФСБ имя Дзержинского

  • 22.04.2026, 12:53
Глава Кремля восхищается советским палачом.

Путин присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского, следует из его указа, опубликованного на сайте Кремля. Предшественница Академии — Высшая школа КГБ — также носила это имя.

Учебное заведение переименовали исходя из «заслуг личного состава» академии и «выдающегося вклада в обеспечении госбезопасности» Феликса Дзержинского, говорится в документе.

Имя Феликса Дзержинского носила с 1962 по 1992 год Высшая школа КГБ. В 1992 году она была переименована и получила свое нынешнее название.

Как отмечает журналистка Фарида Рустамова, это, вероятно, первый случай, когда Путин публично дает оценку личности Дзержинского — основателя и руководителя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, которая существовала в начале XX века. На смену ей пришла затем НКВД, а позже — КГБ и ФСБ, заметил сайт The Insider.

популярное за неделю

Мнение

Ликвидация ликвидаторов
Ликвидация ликвидаторов Ирина Халип
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира»
Продолжение ситуации «ни войны, ни мира» Аркадий Дубнов
Цугцванг
Цугцванг Дмитрий Чернышев
После Орбана
После Орбана Петр Олещук