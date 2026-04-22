Путин вернул Академии ФСБ имя Дзержинского 19 22.04.2026, 12:53

4,162

Глава Кремля восхищается советским палачом.

Путин присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского, следует из его указа, опубликованного на сайте Кремля. Предшественница Академии — Высшая школа КГБ — также носила это имя.

Учебное заведение переименовали исходя из «заслуг личного состава» академии и «выдающегося вклада в обеспечении госбезопасности» Феликса Дзержинского, говорится в документе.

Имя Феликса Дзержинского носила с 1962 по 1992 год Высшая школа КГБ. В 1992 году она была переименована и получила свое нынешнее название.

Как отмечает журналистка Фарида Рустамова, это, вероятно, первый случай, когда Путин публично дает оценку личности Дзержинского — основателя и руководителя Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, которая существовала в начале XX века. На смену ей пришла затем НКВД, а позже — КГБ и ФСБ, заметил сайт The Insider.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com