Президент Польши встретился с Алесем Беляцким 22.04.2026, 15:42

Кароль Навроцкий и Алесь Беляцкий

Фото: ПЦ «Вясна»

(Обновлено) Встреча прошла в Варшаве.

Президент Польши Кароль Навроцкий провёл встречу с лауреатом Нобелевской премии мира и основателем правозащитного центра «Вясна» Алесем Беляцким. Об этом сообщил ПЦ «Вясна».

Детали встречи на данный момент не раскрываются.

Отметим, ранее Алесь Беляцкий выступил в Варшавском университете.

Во время встречи Кароль Навроцкий и Алесь Беляцкий обменялись подарками. Беляцкий презентовал президенту Польши книги белорусских писателей, а в ответ получил от Навроцкого миниатюру с изображением Тадеуша Костюшко.

