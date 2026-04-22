Президент Польши встретился с Алесем Беляцким
- 22.04.2026, 15:42
- 2,208
(Обновлено) Встреча прошла в Варшаве.
Президент Польши Кароль Навроцкий провёл встречу с лауреатом Нобелевской премии мира и основателем правозащитного центра «Вясна» Алесем Беляцким. Об этом сообщил ПЦ «Вясна».
Детали встречи на данный момент не раскрываются.
Отметим, ранее Алесь Беляцкий выступил в Варшавском университете.
Во время встречи Кароль Навроцкий и Алесь Беляцкий обменялись подарками. Беляцкий презентовал президенту Польши книги белорусских писателей, а в ответ получил от Навроцкого миниатюру с изображением Тадеуша Костюшко.