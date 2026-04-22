24 апреля 2026, пятница, 22:49
Reuters: США внедряют украинские технологии противодействия дронам

  • 22.04.2026, 16:30
  • 1,412
Пентагон изучает опыт ВСУ.

Американские военные в последние недели внедрили украинские технологии противодействия беспилотникам на ключевой американской авиабазе в Саудовской Аравии, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с ситуацией.

Таким образом США стремились остановить атаки со стороны Ирана, в результате которых были уничтожены самолеты и здания, а также погиб по меньшей мере один военнослужащий.

«Развертывание украинской командно-контрольной платформы «Sky Map» на авиабазе имени принца Султана, о котором ранее не сообщалось, свидетельствует о значительном прогрессе украинских вооруженных сил в области беспилотных летательных аппаратов и средств противодействия им, закаленных в боях за четыре года войны с Россией», — говорится в материала агентства.

Из-за массового использования дешевых дронов в войне России против Украины, Пентагон увеличивает инвестиции в технологии противодействия беспилотникам, пишет агентство. В то же время применение украинских технологий на авиабазе Принца Султана, которая неоднократно подвергалась атакам дронов и ракет, по мнению аналитиков, указывает на слабые места в системе противовоздушной обороны США.

«Существуют давние пробелы в системе противоракетной обороны США по всему миру. Это хорошо известно. Однако это не было рассмотрено», — сказал Тимоти Уолтон, старший научный сотрудник вашингтонского аналитического центра Hudson Institute.

10 марта Владимир Зеленский заявлял, что Украина направила на Ближний Восток три команды экспертов, которые будут помогать бороться с иранскими дронами.

