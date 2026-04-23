Турция примет саммит НАТО
- 23.04.2026, 2:07
Турция примет саммит НАТО в Анкаре 7-8 июля. Об этом сообщила штаб-квартира Североатлантического альянса.
«Заседание пройдет под председательством Генерального секретаря НАТО в президентской резиденции Бештепе в Анкаре, Турция», - отметили в сообщении.
Тем временем, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 22 апреля посетил Анкару в рамках подготовки к саммиту. Там он провел встречи с руководством страны и посетил технологическую базу ASELSAN.
Во время встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Рютте отметил вклад Турции в Альянс и обсудил подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Анкаре.