25 апреля 2026, суббота, 3:43
Турция примет саммит НАТО

  • 23.04.2026, 2:07
Он состоится в июле.

Турция примет саммит НАТО в Анкаре 7-8 июля. Об этом сообщила штаб-квартира Североатлантического альянса.

«Заседание пройдет под председательством Генерального секретаря НАТО в президентской резиденции Бештепе в Анкаре, Турция», - отметили в сообщении.

Тем временем, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 22 апреля посетил Анкару в рамках подготовки к саммиту. Там он провел встречи с руководством страны и посетил технологическую базу ASELSAN.

Во время встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Рютте отметил вклад Турции в Альянс и обсудил подготовку к предстоящему саммиту НАТО в Анкаре.

