Чехия вслед за Польшей примет меры по снижению цен на топливо 3.04.2026, 5:42

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Власти Чехии снизят акцизный налог.

Правительство Чехии принимает меры для решения проблемы высоких цен на топливо. На внеочередном заседании кабинет министров Андрея Бабиша принял решение начать регулировать наценки и снизить акцизный налог, как это уже делается в Польше.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, снижение акцизного налога будет применяться только к дизельному топливу. Максимальная наценка для дистрибьюторов топлива будет установлена на уровне 2,5 крон, то есть около 10 евроцентов — как для дизельного топлива, так и для бензина.

«Мы пришли к выводу, что нам необходимо принять системные решения. Правила вступят в силу в среду, 8 апреля, чтобы рынок мог к ним подготовиться», — сказал чешский премьер.

Начиная со вторника, 7 апреля, Министерство финансов Чехии начнет публиковать максимальные допустимые цены, которые будут действовать на АЗС на следующий день. Аналогичные меры с 31 марта практикуются в Польше, где топливо в настоящее время значительно дешевле, чем в Чехии, что сделало заправку в Польше привлекательной альтернативой для водителей в приграничных регионах. Стоит отметить, что в Польше помимо акцизного налога в рамках борьбы с высокими ценами на топливо также был снижен НДС.

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