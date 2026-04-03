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Чехия вслед за Польшей примет меры по снижению цен на топливо

  • 3.04.2026, 5:42
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Чехия вслед за Польшей примет меры по снижению цен на топливо

Власти Чехии снизят акцизный налог.

Правительство Чехии принимает меры для решения проблемы высоких цен на топливо. На внеочередном заседании кабинет министров Андрея Бабиша принял решение начать регулировать наценки и снизить акцизный налог, как это уже делается в Польше.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил, снижение акцизного налога будет применяться только к дизельному топливу. Максимальная наценка для дистрибьюторов топлива будет установлена на уровне 2,5 крон, то есть около 10 евроцентов — как для дизельного топлива, так и для бензина.

«Мы пришли к выводу, что нам необходимо принять системные решения. Правила вступят в силу в среду, 8 апреля, чтобы рынок мог к ним подготовиться», — сказал чешский премьер.

Начиная со вторника, 7 апреля, Министерство финансов Чехии начнет публиковать максимальные допустимые цены, которые будут действовать на АЗС на следующий день. Аналогичные меры с 31 марта практикуются в Польше, где топливо в настоящее время значительно дешевле, чем в Чехии, что сделало заправку в Польше привлекательной альтернативой для водителей в приграничных регионах. Стоит отметить, что в Польше помимо акцизного налога в рамках борьбы с высокими ценами на топливо также был снижен НДС.

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