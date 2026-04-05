США обошли Китай в гонке истребителей шестого поколения еще в 2020 году 7 5.04.2026, 15:35

Большая часть информации засекречена.

Появление в конце 2024 года китайских прототипов перспективных самолетов J-36 и J-50 вызвало волну заявлений о том, что Пекин вырывается вперед в разработке авиации шестого поколения. Однако реальные данные указывают на более сложную картину, пишет 19FortyFive (перевод — сайт Charter97.org).

Как ранее подтвердили ВВС США, полноценный демонстратор программы «Воздушное превосходство нового поколения» (NGAD) был разработан и поднят в воздух еще в 2020 году — задолго до появления китайских аналогов. Речь идет не о макете, а о полноразмерном летном образце, созданном с применением цифровых технологий проектирования.

Китайские J-36 и J-50, судя по опубликованным изображениям, используют малозаметную бесхвостую схему и, вероятно, ориентированы на дальность и полезную нагрузку. Однако их реальные возможности неизвестны, под вопросом надежность двигателей, уровень сенсорной интеграции и боевая роль этих платформ.

Эксперты подчеркивают, что первый полет не означает готовность к боевому применению. Аналогичная ситуация уже наблюдалась с истребителем J-20, который потребовал годы доработок перед достижением полноценной боеготовности.

В США же программа NGAD развивается в закрытом режиме. По данным военных, вероятно, было создано несколько демонстраторов, поскольку проект изначально предполагал быструю разработку и тестирование разных вариантов. Такая секретность объясняется желанием не раскрывать технологии до их окончательного внедрения.

Ключевое преимущество США заключается не только в самом истребителе, известном как F-47, но и в концепции «системы в системе». NGAD объединяет пилотируемый самолет с сетью из более чем тысячи беспилотников, создавая распределенную и устойчивую к угрозам боевую архитектуру.

Таким образом, несмотря на публичные демонстрации Китая, США, вероятно, сохраняют технологическое лидерство — по крайней мере на текущем этапе.

