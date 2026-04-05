В Нижегородской области РФ пылает стратегический НПЗ

В Нижегородской области РФ пылает стратегический НПЗ6
- 5.04.2026, 21:23
Его атаковали ВСУ.
В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российской армии и инфраструктуры. Среди пораженных целей - НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», где после атаки вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, удару подверглась инфраструктура НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области РФ, который обеспечивает топливом критически важный московский регион и российскую армию.
Производственная мощность предприятия достигает 17 млн тонн сырья в год. Завод выпускает более 50 видов продукции, среди которых авиационное и дизельное топливо, используемое для нужд российского военно-промышленного комплекса и оккупационных войск.
Отдельно украинские военные подтвердили пожар после очередного поражения инфраструктуры порта «Приморск» на Балтийском море. Этот порт является одним из крупнейших в России среди тех, которые используются для транспортировки нефтепродуктов.
Кроме того, удару подвергся склад хранения авиационной техники в Саках на временно оккупированной территории Крыма.
Также Силы обороны били по местам сосредоточения живой силы противника в районах Березового и Новониколаевки на Днепровщине, Гуляйполя Запорожской области и Ялинского Донецкой области.
Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.