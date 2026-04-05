8 апреля 2026, среда, 6:59
В Нижегородской области РФ пылает стратегический НПЗ

  5.04.2026, 21:23
Его атаковали ВСУ.

В ночь на 5 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российской армии и инфраструктуры. Среди пораженных целей - НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», где после атаки вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, удару подверглась инфраструктура НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области РФ, который обеспечивает топливом критически важный московский регион и российскую армию.

Производственная мощность предприятия достигает 17 млн тонн сырья в год. Завод выпускает более 50 видов продукции, среди которых авиационное и дизельное топливо, используемое для нужд российского военно-промышленного комплекса и оккупационных войск.

Отдельно украинские военные подтвердили пожар после очередного поражения инфраструктуры порта «Приморск» на Балтийском море. Этот порт является одним из крупнейших в России среди тех, которые используются для транспортировки нефтепродуктов.

Кроме того, удару подвергся склад хранения авиационной техники в Саках на временно оккупированной территории Крыма.

Также Силы обороны били по местам сосредоточения живой силы противника в районах Березового и Новониколаевки на Днепровщине, Гуляйполя Запорожской области и Ялинского Донецкой области.

Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

популярное за неделю

Мнение

Украина поднимает ставки
Украина поднимает ставки Вадим Денисенко
НАТО ждут кардинальные изменения
НАТО ждут кардинальные изменения Владимир Фесенко
Мелкие пакостники
Мелкие пакостники Ирина Халип
Что известно о здоровье Путина
Что известно о здоровье Путина Виктория Вагнер