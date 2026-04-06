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В Украине отвергли причастность к взрывчатке у газопровода, идущего в Венгрию

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  • 6.04.2026, 6:14
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В Украине отвергли причастность к взрывчатке у газопровода, идущего в Венгрию

Киев намекнул на Россию.

Киев отверг предположения венгерских властей о возможной причастности Украины к попытке подрыва газопровода в Сербии. Об этом 5 апреля заявил представитель МИД Георгий Тихий в соцсети X.

По его словам, инцидент с обнаружением взрывчатки рядом с газопроводом, по которому российский газ поступает в Венгрию, может быть операцией России «под чужим флагом», направленной на влияние на общественные настроения перед парламентскими выборами.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан созвал экстренное заседание совета безопасности после того, как президент Сербии Александр Вучич сообщил о найденной взрывчатке неподалёку от газопровода «Балканский поток». Орбан напрямую Украину не обвинил, однако отметил, что Киев на протяжении многих лет пытается сократить зависимость Европы от российских энергоресурсов.

С аналогичной позицией выступил и глава венгерского МИД Петер Сийярто. Он заявил, что произошедшее укладывается в логику действий Украины, направленных на срыв поставок российских энергоносителей в Европу, и напомнил, что Киев ранее отрицал причастность к подрыву газопровода «Северный поток».

Напомним, в Сербии у газопровода, идущего в Венгрию, обнаружили взрывчатку. О находке сообщил президент Сербии Александр Вучич, позже эту информацию подтвердил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обстоятельства инцидента сейчас выясняются.

Газопровод между Сербией и Венгрией функционирует как продолжение второй ветки «Турецкого потока» («Балканский поток»), по нему газ идет из России в Турцию через Болгарию, Сербию и Венгрию.

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