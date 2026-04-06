Пакистан предложил США и Ирану план прекращения огня 3 6.04.2026, 14:24

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Исламабад выступает с инициативой заморозить конфликт с сегодняшнего дня.

Пакистан передал США и Ирану свой вариант мирного плана — в случае согласования он может вступить в силу уже 6 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Исламабад как посредник предлагает немедленное прекращение огня, что позволит возобновить судоходство через Ормузский пролив. После этого сторонам даются 15–20 дней для согласования более широкого соглашения. Финальные переговоры с подписанием документа должны пройти в Исламабаде.

Предполагается, что итоговое соглашение будет включать обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие в обмен на снятие санкций и разблокировку замороженных активов.

По данным Reuters, переговоры по плану вёл командующий сухопутными войсками Пакистана Асим Мунир. Он общался с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

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