Иран заявил о взрывах в районе крупнейшего месторождения газа в мире

Иран заявил о взрывах в районе крупнейшего месторождения газа в мире4
- 6.04.2026, 14:56
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Они раздались возле нефтехимического завода.
В районе нефтехимического предприятия на месторождении Южный Парс на юге Ирана раздались несколько взрывов, передает агентство Fars.
«Несколько минут назад с нефтехимического завода «Южный Парс» в Ассалуйе раздались несколько взрывов», — говорится в сообщении.
South Pars / North Dome — крупнейшее в мире месторождение природного газа (газоконденсатное), расположенное в Персидском заливе. Его запасы оцениваются примерно в 51 трлн куб. м газа и 50 млрд барр. газового конденсата.
Общая площадь месторождения около 9,7 тыс. кв. км, из которых около 3,7 тыс. кв. км (участок South Pars у побережья Ирана недалеко от порта Ассалуйе) находятся в иранской акватории, а примерно 6 тыс. кв. км (участок North Dome / North Field) — в территориальных водах Катара.