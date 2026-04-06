Иран заявил о взрывах в районе крупнейшего месторождения газа в мире 4 6.04.2026, 14:56

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Они раздались возле нефтехимического завода.

В районе нефтехимического предприятия на месторождении Южный Парс на юге Ирана раздались несколько взрывов, передает агентство Fars.

«Несколько минут назад с нефтехимического завода «Южный Парс» в Ассалуйе раздались несколько взрывов», — говорится в сообщении.

South Pars / North Dome — крупнейшее в мире месторождение природного газа (газоконденсатное), расположенное в Персидском заливе. Его запасы оцениваются примерно в 51 трлн куб. м газа и 50 млрд барр. газового конденсата.

Общая площадь месторождения около 9,7 тыс. кв. км, из которых около 3,7 тыс. кв. км (участок South Pars у побережья Ирана недалеко от порта Ассалуйе) находятся в иранской акватории, а примерно 6 тыс. кв. км (участок North Dome / North Field) — в территориальных водах Катара.

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