Иран отказался открыть Ормузский пролив в обмен на прекращение огня

Иран отказался открыть Ормузский пролив в обмен на прекращение огня3
- 6.04.2026, 15:28
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Подробности переговоров.
Иран отклонил предложение о прекращении войны, в рамках которого Тегеран должен был бы разблокировать Ормузский пролив в обмен на прекращение огня, пишет Reuters.
План, согласованный при посредничестве Пакистана, возник в результате интенсивных контактов и предлагает немедленное прекращение огня, а затем переговоры о более широком урегулировании, которые должны быть завершены в течение 15-20 дней, сообщил источник, знакомый с предложениями.
По словам источника, командующий армией Пакистана, фельдмаршал Асим Мунир, был на связи «всю ночь» с вице-президентом США Ди Венсом, специальным посланником Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.
Высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Иран не откроет пролив в рамках временного прекращения огня, а также «не согласится на сроки или давление для достижения соглашения».