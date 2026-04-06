закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 22:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп: Иран может быть разрушен за одну ночь

12
  • 6.04.2026, 21:01
  • 5,352
Трамп: Иран может быть разрушен за одну ночь

По его словам, «эта ночь может быть уже завтра».

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран может быть разрушен за одну ночь. И, по его словам, «эта ночь может быть уже завтра».

На пресс-конференции в Овальном кабинете Дональд Трамп в подробностях рассказал, как США провели операцию по спасению летчика истребителя F-15E, который потерпел крушение на иранской территории 3 апреля. Он поблагодарил каждого американского военнослужащего, который участвует в операции в Иране.

Как писали СМИ, накануне Иран и США через посредников обсуждали временное прекращение огня, после которого стороны договорятся об установлении мира. Однако иранская сторона отвергла идею перемирия и потребовала полного завершения боевых действий.

4 апреля Дональд Трамп пригрозил Ирану «адом», если в течение 48 часов иранские власти не согласятся на сделку. Как писал Axios, президент США продлил срок ультиматума еще на сутки. Он подтвердил, что крайний срок заключения сделки — 7 апреля.

Написать комментарий 12

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров