Трамп опроверг отсутствие у него плана по разрешению ситуации с Ираном

Трамп опроверг отсутствие у него плана по разрешению ситуации с Ираном12
- 6.04.2026, 21:48
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Президент США заявил, что у него есть «лучший план».
Президент США Дональд Трамп отверг утверждения о том, что у него нет плана по разрешению ситуации с Ираном. Запись выступления опубликована на портале C-Span.
«У меня есть лучший план из всех, но я не собираюсь рассказывать вам, в чем заключается мой план», — заявил американский президент.
По его словам, переговоры США и Ирана продолжаются, они идут хорошо. В них участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпосланник Стив Уиткофф.
До этого Трамп заявил, что Иран может быть разгромлен за одну ночь, и эта ночь «может наступить уже завтра».