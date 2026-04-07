Британские БПЛА подорвали важный для россиян мост 2 7.04.2026, 10:28

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Тяжелые логистические беспилотники сбросили около 1,5 тонн взрывчатки.

Украинские военные заявили о первом в истории боевом применении беспилотников для разрушения моста. Операция была проведена с использованием британских тяжелых дронов Malloy T-150, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Целью стал мост через рукав Днепра — реку Конку — в районе Херсона, контролируемый российскими силами. Он играл ключевую роль в снабжении российских подразделений на островах, откуда велись удары по городу и позициям ВСУ.

Попытки уничтожить переправу авиаударами и ракетами HIMARS оказались безуспешными. Тогда задачу передали 426-му полку беспилотных систем морской пехоты Украины. Инженеры подразделения разработали нестандартное решение: использовать дрон как носитель боезаряда.

Переломный момент наступил после того, как украинские военные обнаружили в соцсетях фотографию российского солдата под мостом. Снимок помог выявить уязвимые элементы конструкции.

На основе этих данных была создана 50-килограммовая кумулятивная боеголовка, которую дрон опускал на тросе к уязвимым точкам. За 60 дней украинские силы провели около 30 вылетов, доставив к мосту в общей сложности 1,5 тонн взрывчатки. В результате конструкция была серьезно повреждена, а затем окончательно разрушена ракетным ударом.

Malloy T-150 — изначально логистический беспилотник — оказался эффективным благодаря малой заметности, отсутствию теплового следа и устойчивости к радиоэлектронной борьбе.

Разрушение моста осложнило снабжение российских войск, которым теперь приходится использовать уязвимые лодки.

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