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WP: Хегсет обманывает Трампа о войне с Ираном

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  • 7.04.2026, 21:14
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WP: Хегсет обманывает Трампа о войне с Ираном

Чиновники Пентагона обеспокоены ситуацией.

Министр войны США Пит Хегсет сообщает президенту Дональду Трампу недостоверную информацию по поводу войны с Ираном, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

«Пит говорит президенту неправду. В результате президент распространяет вводящую в заблуждение информацию», — сказал собеседник издания.

Чиновники Пентагона обеспокоены ситуацией, причем прежде всего не заявлениями министра о превосходстве США в небе Ирана, а его слова об успешном уничтожении иранских ракет и дронов. В марте Хегсет заявил на брифинге, что вооружение Ирана «в подавляющем большинстве случаев уничтожается».

Однако разведка США пришла к выводу, что более половины ракетных установок Ирана до сих пор целы, в арсенале остаются тысячи ударных беспилотников.

Пентагон назвал публикацию WP «ложью и пропагандой»

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