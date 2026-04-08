закрыть
14 июля 2026, вторник, 18:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Первые суда прошли Ормузский пролив после объявления о прекращении огня

5
  • 8.04.2026, 17:36
  • 3,632
Первые суда прошли Ормузский пролив после объявления о прекращении огня

Сотни кораблей ожидают возможности выхода из Персидского залива.

Первые суда 8 апреля пересекли Ормузский пролив после объявления временного прекращения огня между США и Ираном. Об этом сообщил сервис отслеживания морского движения MarineTraffic.

Греческий сухогруз NJ Earth прошел пролив в 08:44 UTC (10:44 по Минску) и вышел в Оманский залив. Судно Daytona Beach под флагом Либерии покинуло порт Бендер-Аббас и прошло пролив транзитом в 06:59 UTC (08:59 по Минску).

Сейчас в акватории Персидского залива находятся сотни судов, включая 426 танкеров и более 50 газовозов.

8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на этот период пролив будет открыт для судоходства. «Будет возможен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений», – отметил он.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко
Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли