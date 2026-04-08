Первые суда прошли Ормузский пролив после объявления о прекращении огня

Первые суда прошли Ормузский пролив после объявления о прекращении огня5
- 8.04.2026, 17:36
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Сотни кораблей ожидают возможности выхода из Персидского залива.
Первые суда 8 апреля пересекли Ормузский пролив после объявления временного прекращения огня между США и Ираном. Об этом сообщил сервис отслеживания морского движения MarineTraffic.
Греческий сухогруз NJ Earth прошел пролив в 08:44 UTC (10:44 по Минску) и вышел в Оманский залив. Судно Daytona Beach под флагом Либерии покинуло порт Бендер-Аббас и прошло пролив транзитом в 06:59 UTC (08:59 по Минску).
Сейчас в акватории Персидского залива находятся сотни судов, включая 426 танкеров и более 50 газовозов.
8 апреля США и Иран договорились о двухнедельном прекращении огня. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что на этот период пролив будет открыт для судоходства. «Будет возможен безопасный проход через Ормузский пролив при координации с вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений», – отметил он.