ВСУ ликвидируют больше россиян, чем вербует Кремль 9.04.2026, 13:59

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Москве приходится прибегать к услугам африканцев.

Россия вербует боевиков из 36 африканских стран, включая Камерун, Южную Африку, Гану и Кению, чтобы восполнить огромные потери на фронте в Украине. Более 1 400 африканцев были завербованы с января 2023 по сентябрь 2025 года, при этом только на этой неделе подтверждена смерть 16 камерунийцев. Независимые наблюдатели считают, что реальные цифры значительно выше, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

По данным проекта «All Eyes on Wagner», за 32 месяца боевых действий погибло более 300 африканских наемников, включая не менее 94 из 335 камерунских бойцов. «Очевидно, что Россия пытается втянуть африканских граждан в смертельно опасную войну», — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Африканцев заманивают обещаниями образования, работы и высокой зарплаты, но на деле направляют в боевые подразделения.

Причина огромного удара по репутации Путина кроется в том, что его армия терпит катастрофические потери на фронте. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на начало апреля более 35 300 российских солдат были убиты или ранены, а с декабря 2025 года потери составляют в среднем 1 140 человек в день. Всего за четыре года войны Россия потеряла свыше 1,2 миллиона военнослужащих.

На этом фоне Москва не успевает восполнять ряды собственной армии, и привлечение африканских наемников — попытка замаскировать стратегический провал и кадровый кризис. Такой шаг воспринимается как международный скандал: «бесстыдное» использование иностранных граждан для ведения чужой войны подрывает репутацию Кремля и показывает, что Россия отчаянно пытается удержать контроль на фронтах, где ее собственные войска уже не справляются.

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