Для Беларуси отменили пошлины на ввоз некоторых овощей

Для Беларуси отменили пошлины на ввоз некоторых овощей2
- 9.04.2026, 19:50
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Льготу ввели на время межсезонья.
Беларусь получила квоты на беспошлинный импорт некоторых овощей. Льгота будет действовать в период межсезонья – по 30 июня 2026 года.
Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии.
«Традиционно в период межсезонья на рынке овощей отмечаются существенные колебания потребительских цен, что связано в первую очередь с окончанием запасов товаров отечественного производства», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
По его словам, эта мера поддержит внутренний рынок и повысит доступность овощей для населения.
В Беларусь без пошлины можно будет ввезти до 600 тонн цветной капусты и брокколи, до 200 тонн баклажанов и до 5,2 тысячи тонн сладкого стручкового перца.
Решение вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.