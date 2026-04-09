закрыть
15 июля 2026, среда, 20:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Для Беларуси отменили пошлины на ввоз некоторых овощей

2
  • 9.04.2026, 19:50
  • 3,780
Для Беларуси отменили пошлины на ввоз некоторых овощей

Льготу ввели на время межсезонья.

Беларусь получила квоты на беспошлинный импорт некоторых овощей. Льгота будет действовать в период межсезонья – по 30 июня 2026 года.

Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии.

«Традиционно в период межсезонья на рынке овощей отмечаются существенные колебания потребительских цен, что связано в первую очередь с окончанием запасов товаров отечественного производства», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, эта мера поддержит внутренний рынок и повысит доступность овощей для населения.

В Беларусь без пошлины можно будет ввезти до 600 тонн цветной капусты и брокколи, до 200 тонн баклажанов и до 5,2 тысячи тонн сладкого стручкового перца.

Решение вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников
Новый козырь для Украины
Новый козырь для Украины Александр Черненко