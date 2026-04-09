Для Беларуси отменили пошлины на ввоз некоторых овощей 2 9.04.2026, 19:50

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Льготу ввели на время межсезонья.

Беларусь получила квоты на беспошлинный импорт некоторых овощей. Льгота будет действовать в период межсезонья – по 30 июня 2026 года.

Такое решение принял совет Евразийской экономической комиссии.

«Традиционно в период межсезонья на рынке овощей отмечаются существенные колебания потребительских цен, что связано в первую очередь с окончанием запасов товаров отечественного производства», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

По его словам, эта мера поддержит внутренний рынок и повысит доступность овощей для населения.

В Беларусь без пошлины можно будет ввезти до 600 тонн цветной капусты и брокколи, до 200 тонн баклажанов и до 5,2 тысячи тонн сладкого стручкового перца.

Решение вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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